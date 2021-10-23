Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden İlyas Reis’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fragmanda Ayrıldığı Görülmüştü, Gerçekler Sıralandı! Meğer…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, her bölümde ekranlara seyirciyi kilitliyordu. Hızır Reis’i eli kolu olan İlyas Reis ise dizinin bu kadar başarılı olmasında en büyük etkenlerden birisi olduğu biliniyorken; Ozan Akbaba neden diziden ayrılıyor?

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