- 23 Eki 2021 - 12:37 G: 23 Eki 2021 - 13:12

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden İlyas Reis’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fragmanda Ayrıldığı Görülmüştü, Gerçekler Sıralandı! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan İlyas Reis’in ayrıldığı yayınlanan fragmanla birlikte ortaya çıkmıştı. Yeni sezonu merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Reis’in diziden ayrılacağı yönünde haberler yaz aylarından beri gündemi sallamıştı. Şimdi ise İlyas Reis karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden neden ayrıldığı ortaya çıktı!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, her bölümde ekranlara seyirciyi kilitliyordu. Hızır Reis’i eli kolu olan İlyas Reis ise dizinin bu kadar başarılı olmasında en büyük etkenlerden birisi olduğu biliniyorken; Ozan Akbaba neden diziden ayrılıyor?

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23 Eki 2021 - 12:37 Ankara- Gündem

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