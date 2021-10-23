Sadakatsiz’in Derin’inden Olay Yaratan Yatak Pozu! Dantelli Geceliğiyle Akılları Başlardan Aldı, Görenler Dondu Kaldı! Öyle Bir Kıyafet Seçti Ki…

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’la paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, henüz 24 yaşında olmasına rağmen kariyer basamaklarını üçer – beşer çıkıyor! Birbirinden farklı yapımlardan teklif alan başarılı oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde her ne kadar beğenilmese bile gerçek hayatta çok seviliyor! Paylaşımları ise kısa sürede hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor! İşte Melis Sezen’den gelen dantelli yatak pozu!

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