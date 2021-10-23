Demet Akalın’dan Hadise’ye Skandal Tokat! Doğum Gününde Bile Taşlandı! Öyle Bir Yorum Geldi Ki, Yorumlarda Kavga Var! “Bu Kadarı da Pes”

Birçok hayran kitlesi Demet Akalın ve Hadise kavgası yaparken; durum ise takipçilerine “Yok artık! Bu kadarı da pes” yorumlarını yaptırdı. Uzun zamandır araları kötü olan Hadise ve Demet Akalın’ın arası bu yorumla birlikte iyice açıldı. Geçtiğimiz yıllarda başlayan şok kavgaya Hadise cevap bile vermemişti ama bu bardağı taşıran son damla olabilir! İşte merak edilen tüm detaylar…

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