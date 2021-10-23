Demet Akalın’dan Hadise’ye Skandal Tokat! Doğum Gününde Bile Taşlandı! Öyle Bir Yorum Geldi Ki, Yorumlarda Kavga Var! “Bu Kadarı da Pes”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın’dan Hadise’ye şok gönderme! Görenler bu yorumu “Tokat” olarak yorumlandı ve olanlar oldu. Geçtiğimiz gün doğum günü kutlamalarını yapan Hadise, Paris’ten sevgilisi Mehmet Dinçerler’le paylaşımlar yapmıştı. Doğum gününde Demet Akalın’dan şok bir yoruma maruz kalan Hadise ise sevenlerini şok etti.
Birçok hayran kitlesi Demet Akalın ve Hadise kavgası yaparken; durum ise takipçilerine “Yok artık! Bu kadarı da pes” yorumlarını yaptırdı. Uzun zamandır araları kötü olan Hadise ve Demet Akalın’ın arası bu yorumla birlikte iyice açıldı. Geçtiğimiz yıllarda başlayan şok kavgaya Hadise cevap bile vermemişti ama bu bardağı taşıran son damla olabilir! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.