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23 Eki 2021 - 15:41

Fahriye Evcen’den Servet Şov! Havasını Attı, 100 Bin Kere Şok Etti! Düşman Çatlattı, Takipçilerini Tokatladı! Tek Bir Çantası Bile Tam Tamına…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’den servet şov! Havasını öyle bir attı ki, 100 bin kere şok içerisinde bıraktı. Düşman çatlatan Fahriye Evcen, takipçilerini tek tek tokatladı! Tek bir çantası bile tam tamına mini servet değerdi. Milyonları şok içerisinde bırakan Fahriye Evcen, görenleri tir tir titretti!