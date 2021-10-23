Fahriye Evcen’den Servet Şov! Havasını Attı, 100 Bin Kere Şok Etti! Düşman Çatlattı, Takipçilerini Tokatladı! Tek Bir Çantası Bile Tam Tamına…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’den servet şov! Havasını öyle bir attı ki, 100 bin kere şok içerisinde bıraktı. Düşman çatlatan Fahriye Evcen, takipçilerini tek tek tokatladı! Tek bir çantası bile tam tamına mini servet değerdi. Milyonları şok içerisinde bırakan Fahriye Evcen, görenleri tir tir titretti!
Yakın zamanda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alacak olan Fahriye Evcen, kısa bir süre önce ise eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan’la birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kıyafetleriyle adından söz ettiren Fahriye Evcen’in sadece bir tek çantasının fiyatı bile ağızları açık bıraktı! İşte Fahriye Evcen’den gelen o şok!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.