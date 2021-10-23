- 23 Eki 2021 - 16:42 G: 23 Eki 2021 - 17:02

Üç Kuruş Dizisine Aras Bulut İynemli Şoku! Hangi Bölümde Geleceği Ortaya Çıktı, Çukur’dan Sonra Fırtına Estirecek! Kartal’a Skandal Haber…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti. Çukur dizisinden sonra Üç Kuruş dizisi ise ekranlara gelmek için çalışmalara başlamıştı. Birbirinden özel isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisine Aras Bulut İynemli’nin geleceği ise konuşulan detaylardan bir tanesiydi. Şimdi ise diziye Aras Bulut İynemli’nin giriş yapacağı bölüm ortaya çıktı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi birbirinden başarılı isimler yer alacağı bilinen dizinin yeni bölüm fragmanları ise yavaş yavaş yayınlanıyor. 1 Kasım Pazartesi günü ekranlardaki yayın hayatına başlayacağı bilinen Üç Kuruş dizisinde Aras Bulut İynemli şoku ise ağızları açık bıraktı!

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23 Eki 2021 - 16:42 Ankara- Yaşam

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