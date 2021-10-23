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23 Eki 2021 - 16:42

Üç Kuruş Dizisine Aras Bulut İynemli Şoku! Hangi Bölümde Geleceği Ortaya Çıktı, Çukur’dan Sonra Fırtına Estirecek! Kartal’a Skandal Haber…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti. Çukur dizisinden sonra Üç Kuruş dizisi ise ekranlara gelmek için çalışmalara başlamıştı. Birbirinden özel isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisine Aras Bulut İynemli’nin geleceği ise konuşulan detaylardan bir tanesiydi. Şimdi ise diziye Aras Bulut İynemli’nin giriş yapacağı bölüm ortaya çıktı.