Üç Kuruş Dizisine Aras Bulut İynemli Şoku! Hangi Bölümde Geleceği Ortaya Çıktı, Çukur’dan Sonra Fırtına Estirecek! Kartal’a Skandal Haber…
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti. Çukur dizisinden sonra Üç Kuruş dizisi ise ekranlara gelmek için çalışmalara başlamıştı. Birbirinden özel isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisine Aras Bulut İynemli’nin geleceği ise konuşulan detaylardan bir tanesiydi. Şimdi ise diziye Aras Bulut İynemli’nin giriş yapacağı bölüm ortaya çıktı.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi birbirinden başarılı isimler yer alacağı bilinen dizinin yeni bölüm fragmanları ise yavaş yavaş yayınlanıyor. 1 Kasım Pazartesi günü ekranlardaki yayın hayatına başlayacağı bilinen Üç Kuruş dizisinde Aras Bulut İynemli şoku ise ağızları açık bıraktı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.