Masterchef'te "Emre Elendi" Deniyordu, Gerçekler Ortaya Çıktı! Yine İfşa Edildi; Acun Ilıcalı Delirdi! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yine ifşa edildi! Emre’nin elendiği iddia edilirken; yeni bir ifşayla gündemde 8 şiddetinde deprem oldu! Yeni çıkan ifşayla birlikte Acun Ilıcalı’nın artık çok fena bir şekilde kızacağı ve mahkeme mahkeme gezerek bu ifşa edenleri bulmasına ramak kaldığına dair bir söylenti yayılmaya başlandı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulunan isimlerden Hasan, Sergen, Rabia, Emre, Dilara ve Pelin eleme adaylarından olmuştu. Pazar günü bir ismin yarışmayla tüm bağının kesileceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Masterchef yarışmasının ekranlara gelecek olan yeni bölümü yani Pazar günü ifşa edildi. İşte yarışma hakkında çıkan o şok ifşa…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.