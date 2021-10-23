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23 Eki 2021 - 20:54

Masterchef'te "Emre Elendi" Deniyordu, Gerçekler Ortaya Çıktı! Yine İfşa Edildi; Acun Ilıcalı Delirdi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yine ifşa edildi! Emre’nin elendiği iddia edilirken; yeni bir ifşayla gündemde 8 şiddetinde deprem oldu! Yeni çıkan ifşayla birlikte Acun Ilıcalı’nın artık çok fena bir şekilde kızacağı ve mahkeme mahkeme gezerek bu ifşa edenleri bulmasına ramak kaldığına dair bir söylenti yayılmaya başlandı. Peki, neler oluyor?