Masterchef Jürilerine Acun Ilıcalı’dan Zam Üstüne Zam! 5 Gün Ekranlara Geliyorlar, Darphaneden Daha Çok Para Kazanıyor! Bölüm Başı Kazandıkları Para Ortaya Çıktı!

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve “Dünyanın en zorlu yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef yarışmasında her bölüm bir önceki bölümden daha heyecanlı geçiyor. Birbirinden farklı üç şefin sunumunu üstlendiği Masterchef yarışmasında; yarışmacılara bile belli bir miktarda ücret ödendiği biliniyorken; şeflere ödenen ücretler mevzu bahis olunca dudaklar uçuktan yara oldu! Sadece bir bölümde servet kazanıyorlarken; haftanın beş günü ekranlara gelen yarışmanın şefleri...

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