Masterchef Jürilerine Acun Ilıcalı’dan Zam Üstüne Zam! 5 Gün Ekranlara Geliyorlar, Darphaneden Daha Çok Para Kazanıyor! Bölüm Başı Kazandıkları Para Ortaya Çıktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef jüri üyelerine Acun Ilıcalı’dan zam üzerine zam! Sadece 5 gün ekranlara gelen yarışmada jüri üyeleri, darphaneden daha çok para kazanıyor! Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın geçen sene aldıkları ücret ve bu sene aldıkları ücret resmen ortaya çıktı!
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen ve “Dünyanın en zorlu yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef yarışmasında her bölüm bir önceki bölümden daha heyecanlı geçiyor. Birbirinden farklı üç şefin sunumunu üstlendiği Masterchef yarışmasında; yarışmacılara bile belli bir miktarda ücret ödendiği biliniyorken; şeflere ödenen ücretler mevzu bahis olunca dudaklar uçuktan yara oldu! Sadece bir bölümde servet kazanıyorlarken; haftanın beş günü ekranlara gelen yarışmanın şefleri...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.