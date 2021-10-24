"Masterchef Mehmet Şef Emekli Oluyor" Artık Emeklilik Zamanı Geldi! Masterchef'ten Ayrılıyor mu? Son 2 Haftadır...
Masterchef'in en sevilen jüri üyesi olarak kendini gösteren Mehmet Şef; herkesi 2 haftadır son derece üzüyor. Bunun ışığında çok sayıda kişi artık Mehmet Şef'in emekli olacağı düşüncesi içerisine girmiş durumda. Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef'ten oluşan Masterchef'in 3'lü jüri kadrosu dağıldığı takdirde, çok sayıda kişi seyir zevkinin oldukça düşebileceğine dair yorumlar yapıyor. Peki, olaylar ne?
Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Masterchef Türkiye; 2021 sezonuyla da daha önceki sezonlarda olduğu gibi çok büyük ses getirmeye devam ediyor. Masterchef Türkiye 2021'de Mehmet Şef'in son 2 haftadır sergilediği duruş hayranlarını oldukça üzerken; bu duruşun emeklilik duruşu olabileceği belirtildi. Peki, Mehmet Şef emekli mi olacak? Artık emeklilik zamanı geldi mi? Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.