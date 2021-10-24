"Masterchef Mehmet Şef Emekli Oluyor" Artık Emeklilik Zamanı Geldi! Masterchef'ten Ayrılıyor mu? Son 2 Haftadır...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Masterchef Türkiye; 2021 sezonuyla da daha önceki sezonlarda olduğu gibi çok büyük ses getirmeye devam ediyor. Masterchef Türkiye 2021'de Mehmet Şef'in son 2 haftadır sergilediği duruş hayranlarını oldukça üzerken; bu duruşun emeklilik duruşu olabileceği belirtildi. Peki, Mehmet Şef emekli mi olacak? Artık emeklilik zamanı geldi mi? Neler oluyor?

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