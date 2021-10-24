- 24 Eki 2021 - 10:21 G: 24 Eki 2021 - 10:42

"Masterchef Mehmet Şef Emekli Oluyor" Artık Emeklilik Zamanı Geldi! Masterchef'ten Ayrılıyor mu? Son 2 Haftadır...

Masterchef'in en sevilen jüri üyesi olarak kendini gösteren Mehmet Şef; herkesi 2 haftadır son derece üzüyor. Bunun ışığında çok sayıda kişi artık Mehmet Şef'in emekli olacağı düşüncesi içerisine girmiş durumda. Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef'ten oluşan Masterchef'in 3'lü jüri kadrosu dağıldığı takdirde, çok sayıda kişi seyir zevkinin oldukça düşebileceğine dair yorumlar yapıyor. Peki, olaylar ne?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Masterchef Türkiye; 2021 sezonuyla da daha önceki sezonlarda olduğu gibi çok büyük ses getirmeye devam ediyor. Masterchef Türkiye 2021'de Mehmet Şef'in son 2 haftadır sergilediği duruş hayranlarını oldukça üzerken; bu duruşun emeklilik duruşu olabileceği belirtildi. Peki, Mehmet Şef emekli mi olacak? Artık emeklilik zamanı geldi mi? Neler oluyor? 

Tüm detaylar diğer sayfada!

24 Eki 2021 - 10:21 Ankara- Yaşam

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