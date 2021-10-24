Ebru Yaşar Resmen Milyonları Büyüledi! Ateşler İçerisine Atıp Yaktı... Öyle Bir Konser Verdi ki; Baş Döndürdü! Mavi Kıyafeti...
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, dün İstanbul'u resmen birbirine kattı! Büyüleyip, ateşler içerisine atıp yakan Ebru Yaşar'ın gerek söylediği şarkılar, gerek kıyafet tercihi herkesi mest etti. Sahnenin kraliçesi lakabını dün akşamki performansıyla almayı başaran Ebru Yaşar; herkes tarafından takdir edildi. İşte Ebru Yaşar'ın o halleri!
Müzik Dünyası'nın en sevilen isimlerinden olan Ebru Yaşar, resmen milyonları büyüleyerek ateşler içerisine atıp yaktı. Maslak'ta açılan Yeni Gazino'da sahne alan Ebru Yaşar; özel repertuvarı ve sahne performansıyla birlikte gerek izleyenleri, gerekse sonrasında Youtube üzerinden izleyenleri resmen büyüledi. Mekanı tıka basa dolduran, hatta dışarıda bile insanların toplanmasına sebep olan Ebru Yaşar; kimsenin unutamayacağı bir gecenin altına imzasını attı!
Detaylar ve o video diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.