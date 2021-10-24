Ebru Yaşar Resmen Milyonları Büyüledi! Ateşler İçerisine Atıp Yaktı... Öyle Bir Konser Verdi ki; Baş Döndürdü! Mavi Kıyafeti...

Müzik Dünyası'nın en sevilen isimlerinden olan Ebru Yaşar, resmen milyonları büyüleyerek ateşler içerisine atıp yaktı. Maslak'ta açılan Yeni Gazino'da sahne alan Ebru Yaşar; özel repertuvarı ve sahne performansıyla birlikte gerek izleyenleri, gerekse sonrasında Youtube üzerinden izleyenleri resmen büyüledi. Mekanı tıka basa dolduran, hatta dışarıda bile insanların toplanmasına sebep olan Ebru Yaşar; kimsenin unutamayacağı bir gecenin altına imzasını attı!

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