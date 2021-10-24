Kaan Yıldırım Hadise'yi Tek Kalemde Silip Attı! Öyle Bir Şey Paylaştı ki; Tüm Dünya'dan Kadınlar Akın Akın Geldi... Kaan Yıldırım Şov Yapıyor!
Hadise ile birlikteliğiyle birlikte magazin gündemini sallayan ve devamında ayrılığın gelmesiyle birlikte herkesi son derece üzen Kaan Yıldırım; zor da olsa aşk acısını atlatarak tek kalemde Hadise'yi silmeyi başardı. Ayrılır ayrılmaz ünlü bir iş adamıyla sevgili olan Hadise, aşk acısı yaşamazken; Hadise'yi çok sevdiği bilinen Kaan Yıldırım çok zor zamanlar geçirdi. Kaan Yıldırım yaptığı son paylaşımla Hadise'yi sildiğini gösterdi. Dünya'nın hemen hemen her ülkesinden kadınlar akına akın geldi..
Kıskançlık duygusunun oldukça fazla olduğu bilinen Hadise; bu olaydan sonra kıskançlık krizine girer mi bilinmez, fakat Kaan Yıldırım sonunda güzel şarkıcıyı silebildi. Güzel bir aşk yaşayan ikiliden geriye hiçbir şey kalmazken, Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla resmen baş döndürdü! İşte o paylaşım ve detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.