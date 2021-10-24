Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Eki 2021 - 11:40

Kaan Yıldırım Hadise'yi Tek Kalemde Silip Attı! Öyle Bir Şey Paylaştı ki; Tüm Dünya'dan Kadınlar Akın Akın Geldi... Kaan Yıldırım Şov Yapıyor!

Hadise ile birlikteliğiyle birlikte magazin gündemini sallayan ve devamında ayrılığın gelmesiyle birlikte herkesi son derece üzen Kaan Yıldırım; zor da olsa aşk acısını atlatarak tek kalemde Hadise'yi silmeyi başardı. Ayrılır ayrılmaz ünlü bir iş adamıyla sevgili olan Hadise, aşk acısı yaşamazken; Hadise'yi çok sevdiği bilinen Kaan Yıldırım çok zor zamanlar geçirdi. Kaan Yıldırım yaptığı son paylaşımla Hadise'yi sildiğini gösterdi. Dünya'nın hemen hemen her ülkesinden kadınlar akına akın geldi..