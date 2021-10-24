Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Aslıhan Güner'i; Hande Erçel'i de, Fahriye Evcen'i de Silip Attı! Gören Herkesin Dudakları Uçukladı! Sadece 1 Saat...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle milyonları kendine hayran bırakan Aslıhan Güner, öyle bir şey yaptı ki; Fahriye Evcen de, Hande Erçel de resmen piyasadan silindi. Güzel oyuncu Aslıhan Güner'in bu durumunu gören herkes şok geçirirken, çok sayıda kişi sonradan gelerek 1. sıraya oturmanın büyük bir başarı örneği olduğunu söyledi.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle milyonlarca hayran edinen ve sosyal medyayı resmen sallayan Aslıhan Güner; yaptığı paylaşımla birlikte herkesi şaşkına çevirdi. Öyle bir paylaşım yaptı ki; bu paylaşımla Hande Erçel'i de; Fahriye Evcen'i de resmen silip attı. Söz konusu paylaşımı gören herkesin dudakları uçukladı! İşte rüzgarlar estiren Aslıhan Güner ve Hande Erçel ile Evcen'i nasıl silip attığının hikayesi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.