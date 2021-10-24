Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Aslıhan Güner'i; Hande Erçel'i de, Fahriye Evcen'i de Silip Attı! Gören Herkesin Dudakları Uçukladı! Sadece 1 Saat...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle milyonlarca hayran edinen ve sosyal medyayı resmen sallayan Aslıhan Güner; yaptığı paylaşımla birlikte herkesi şaşkına çevirdi. Öyle bir paylaşım yaptı ki; bu paylaşımla Hande Erçel'i de; Fahriye Evcen'i de resmen silip attı. Söz konusu paylaşımı gören herkesin dudakları uçukladı! İşte rüzgarlar estiren Aslıhan Güner ve Hande Erçel ile Evcen'i nasıl silip attığının hikayesi!

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