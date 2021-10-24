Mehmet Ali Erbil Hayranları Yasa Girdi! "Mehmet Ali Erbil Hafızasını Kaybetti!" Gündem Sallanıyor, Çok Büyük Deprem!
Mehmet Ali Erbil hayranları, çıkan haberlerle birlikte yasa girdi. Mehmet Ali Erbil'in hafızasını kaybettiği düşünülüyor. Son olarak Ece Ronay'a taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil; Ronay'ın nişanlısıyla bir video yayınlamış, devamında Ronay nişanlısından ayrılmıştı. Olaylar böyle sürerken; Mehmet Ali Erbil birkaç gün boyunca çok sert bir tavır sergiledi. İftira atıldığını iddia etti. Ronay ise kanıtlamak için elinden gelen her şeyi yaptı. İnsanlar Ronay'a inanırken, Mehmet Ali Erbil...
Mehmet Ali Erbil'le ilgili akıl durduran bir olay yaşandı. Mali hayranları; bu haber karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Herkes Mehmet Ali Erbil'in daha önce nükseden kaçış sendromu hastalığıyla birlikte kendini gösteren bilinç kaybının tekrar yaşandığını düşünüyor. Birçok kişi sosyal medyada "Mehmet Ali Erbil Hafızasını Kaybetmiş" şeklinde gönderiler paylaşırken, çok sayıda magazin kanalı; "Mali hafızasını mı kaybetti" sorularını sordu. İşte tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.