- 24 Eki 2021 - 14:05 G: 24 Eki 2021 - 15:21

Yasak Elma'da Akılları Donduran, Herkesi Şoka Sokan İntikam Günü! Yıldız Ortalığı Yakıp Yıktı... Böyle Bir Sahne Gelmedi, Gelemez!

Yasak Elma'nın 25 Ekim 2021 tarihinde akşam 20:00'de yani yarın akşam ekranlara gelecek bölümünde ortalık birbirine giriyor. Yıldız; sonunda günlerdir içine atarak hazırladığı intikamını sonunda alıyor. Hem de öyle bir şekilde alıyor ki; daha önce herhangi bir Türk dizi sahnesinde böyle bir an görülmedi, görülemez! Milyonlar; "helal olsun Yıldız" diye bağırıyor.

Yasak Elma'nın yeni bölümünde yaşanacaklar, daha önceki hiçbir bölümde görülmedi desek yeridir. Yıldız, sonunda öyle bir intikam alıyor ki, herkesin nutku tutuluyor. Eşinden ihanet gören Yıldız; bu ihaneti birkaç bölümdür içinde tutuyordu. Yarın akşam ekranlara gelecek olan bölümde bunu patlatıyor, hem de öyle bir patlatıyor ki; Türk dizi tarihinde böyle bir sahne görülmesi, bir daha imkansız gibi görünüyor. İşte o sahne ve tüm detaylar! 

Detaylar diğer sayfada!

24 Eki 2021 - 14:05 Ankara- Yaşam

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