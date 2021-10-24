Yasak Elma'da Akılları Donduran, Herkesi Şoka Sokan İntikam Günü! Yıldız Ortalığı Yakıp Yıktı... Böyle Bir Sahne Gelmedi, Gelemez!
Yasak Elma'nın 25 Ekim 2021 tarihinde akşam 20:00'de yani yarın akşam ekranlara gelecek bölümünde ortalık birbirine giriyor. Yıldız; sonunda günlerdir içine atarak hazırladığı intikamını sonunda alıyor. Hem de öyle bir şekilde alıyor ki; daha önce herhangi bir Türk dizi sahnesinde böyle bir an görülmedi, görülemez! Milyonlar; "helal olsun Yıldız" diye bağırıyor.
Yasak Elma'nın yeni bölümünde yaşanacaklar, daha önceki hiçbir bölümde görülmedi desek yeridir. Yıldız, sonunda öyle bir intikam alıyor ki, herkesin nutku tutuluyor. Eşinden ihanet gören Yıldız; bu ihaneti birkaç bölümdür içinde tutuyordu. Yarın akşam ekranlara gelecek olan bölümde bunu patlatıyor, hem de öyle bir patlatıyor ki; Türk dizi tarihinde böyle bir sahne görülmesi, bir daha imkansız gibi görünüyor. İşte o sahne ve tüm detaylar!
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.