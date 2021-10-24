Yasak Elma'da Akılları Donduran, Herkesi Şoka Sokan İntikam Günü! Yıldız Ortalığı Yakıp Yıktı... Böyle Bir Sahne Gelmedi, Gelemez!

Yasak Elma'nın yeni bölümünde yaşanacaklar, daha önceki hiçbir bölümde görülmedi desek yeridir. Yıldız, sonunda öyle bir intikam alıyor ki, herkesin nutku tutuluyor. Eşinden ihanet gören Yıldız; bu ihaneti birkaç bölümdür içinde tutuyordu. Yarın akşam ekranlara gelecek olan bölümde bunu patlatıyor, hem de öyle bir patlatıyor ki; Türk dizi tarihinde böyle bir sahne görülmesi, bir daha imkansız gibi görünüyor. İşte o sahne ve tüm detaylar!

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