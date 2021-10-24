Masterchef'te Büyük Kavga! Yarışmacılar Balkonda Birbirine Girdi... Burcu mu Diskalifiye Edilecek Yoksa Azize mi? Şefler Şok!
Masterchef'te dün ekranlara gelen bölümde Burcu ve Azize'nin tartışması gündeme bomba gibi düştü. Balkonda tartışan yarışmacılar Twitter'da gündeme bomba gibi düşerken, iki isimden birinin diskalifiye edileceği konuşuluyor. Son zamanlarda geri planda kalan Mehmet Şef ve daha çok öne çıkan Somer Şef; bu tartışmayı hayretle izlerken; bir yarışmacının kaderinin değişeceği iddia edildi.
Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Masterchef Türkiye 2021'de stres ve tartışmalar bitmek bilmiyor. Git gide günler geçip, finale doğru yaklaşıldığında ise yarışmacıların gerilimi daha da artıyor. Bu kez ise gündeme gelen yarışmacılar Burcu ve Azize olarak kendini gösterdi. Balkonda tartışan yarışmacılardan birinin diskalifiye edilebileceği konuşuluyor! İşte o tartışma anları...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.