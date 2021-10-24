Masterchef'te Büyük Kavga! Yarışmacılar Balkonda Birbirine Girdi... Burcu mu Diskalifiye Edilecek Yoksa Azize mi? Şefler Şok!

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Masterchef Türkiye 2021'de stres ve tartışmalar bitmek bilmiyor. Git gide günler geçip, finale doğru yaklaşıldığında ise yarışmacıların gerilimi daha da artıyor. Bu kez ise gündeme gelen yarışmacılar Burcu ve Azize olarak kendini gösterdi. Balkonda tartışan yarışmacılardan birinin diskalifiye edilebileceği konuşuluyor! İşte o tartışma anları...

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