24 Eki 2021 - 18:15 Güncelleme: 24 Eki 2021 - 18:27
Masterchef 24 Ekim Kim Elendi? Masterchef Bugün Elenen İsim? Masterchef 24 Ekim Kim Veda Etti? Masterchef'e Veda Eden İsim Kim Oldu?
Masterchef 24 Ekim kim elendi? Sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Ekranların en sevilen yarışma programı olan Masterchef'te bugün elenen isim oldukça merak ediliyor. Peki, bugün Masterchef kariyeri biten yarışmacı kim? İşte detaylar...
Masterchef 24 Ekim kimin elendiği büyük merak konusu olmuş durumda. Finale git gide yaklaşılan Masterchef'te her Pazar eleme heyecanı devam ediyor. Dilara, Rabia, Hasan, Sergen ve Emre ve Pelin eleme potasındaki isimler olarak kendini gösterirken; bu isimlerden bugün elenen kişi kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.