Mehmet Ali Erbil ve Yasmin Erbil Ortalığı Resmen Savaş Alanına Çevirdi! Ece Ronay Delirdi, Öyle Şeyler Söyledi ki...
Tacizle suçlanan ve mesajları ifşalanan Mehmet Ali Erbil'in taciz olayı tüm Türkiye'yi sallarken; tacize uğradığını söyleyen Ece Ronay; aldığı hayran desteğiyle birlikte dik durmaya çalışarak mücadele ediyor. Son olarak Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay'ın nişanlısı bir video çekmiş ve bu videodan sonra Ronay nişanlısına rest çekerek nişanı atmıştı. Bugün yaşanan olay ise ortalığı resmen savaş alanına çevirdi, çok büyük kaos yaşandı!
Ece Ronay'a mesaj yoluyla tacizde bulunduğuna dair ifşalar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, bu ifşaları reddederken; o mesajların hesabını bir türlü veremedi. Bununla ilgili kızı Yasmin Erbil'e de mikrofon uzatılınca ortalık iyice karıştı. Ece Ronay; zehir zemberek ifadelerle birlikte bu kaosun önüne geçti. Yasmin Erbil, bu açıklamalardan sonra resmen mosmor oldu. Peki, yaşanan bu kaosun sebebi ne? Birbirlerine ne yaptılar?
Tüm detaylar diğer sayfada!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.