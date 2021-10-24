Mehmet Ali Erbil ve Yasmin Erbil Ortalığı Resmen Savaş Alanına Çevirdi! Ece Ronay Delirdi, Öyle Şeyler Söyledi ki...

Ece Ronay'a mesaj yoluyla tacizde bulunduğuna dair ifşalar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, bu ifşaları reddederken; o mesajların hesabını bir türlü veremedi. Bununla ilgili kızı Yasmin Erbil'e de mikrofon uzatılınca ortalık iyice karıştı. Ece Ronay; zehir zemberek ifadelerle birlikte bu kaosun önüne geçti. Yasmin Erbil, bu açıklamalardan sonra resmen mosmor oldu. Peki, yaşanan bu kaosun sebebi ne? Birbirlerine ne yaptılar?

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