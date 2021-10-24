- 24 Eki 2021 - 23:35

Mehmet Ali Erbil ve Yasmin Erbil Ortalığı Resmen Savaş Alanına Çevirdi! Ece Ronay Delirdi, Öyle Şeyler Söyledi ki...

Tacizle suçlanan ve mesajları ifşalanan Mehmet Ali Erbil'in taciz olayı tüm Türkiye'yi sallarken; tacize uğradığını söyleyen Ece Ronay; aldığı hayran desteğiyle birlikte dik durmaya çalışarak mücadele ediyor. Son olarak Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay'ın nişanlısı bir video çekmiş ve bu videodan sonra Ronay nişanlısına rest çekerek nişanı atmıştı. Bugün yaşanan olay ise ortalığı resmen savaş alanına çevirdi, çok büyük kaos yaşandı!

Ece Ronay'a mesaj yoluyla tacizde bulunduğuna dair ifşalar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, bu ifşaları reddederken; o mesajların hesabını bir türlü veremedi. Bununla ilgili kızı Yasmin Erbil'e de mikrofon uzatılınca ortalık iyice karıştı. Ece Ronay; zehir zemberek ifadelerle birlikte bu kaosun önüne geçti. Yasmin Erbil, bu açıklamalardan sonra resmen mosmor oldu. Peki, yaşanan bu kaosun sebebi ne? Birbirlerine ne yaptılar? 

Tüm detaylar diğer sayfada!

24 Eki 2021 - 23:35 Ankara- Yaşam

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