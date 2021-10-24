- 24 Eki 2021 - 20:05 G: 24 Eki 2021 - 20:32

Yargı Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Her Şey Tek Tek İfşalandı... 6. Bölümde Yaşananlar Kan Dondurdu! Engin ve Ceylin...

Yargı Dizisinde büyük bomba patladı! 20:00'de ekranlara gelen ve herkesi heyecandan oldukça şaşkına çeviren Yargı Dizisinde Ceylin ve Engin şoku hem karakterleri, hem de ekranları başında izleyenleri şoktan şoka soktu!

Kanal D ekranlarının yeni ve reyting rekorları kıran dizisi Yargı'da yaşananlar oldukça şaşkınlık yarattı. Yargı dizisinde Ceylin; öyle bir şey öğrendi ki hem ekranları başında izleyenler, hem de o esnada kendisi hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Uzun süre konuşamayan ve hareket edemeyen Ceylin, izleyenleri oldukça korkuttu. Peki, neler yaşandı? Ceylin neden bu hale düştü? Engin'le konunun ilgisi ne? 

Detaylar diğer sayfada!

24 Eki 2021 - 20:05 Ankara- Yaşam

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