Yargı Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Her Şey Tek Tek İfşalandı... 6. Bölümde Yaşananlar Kan Dondurdu! Engin ve Ceylin...
Yargı Dizisinde büyük bomba patladı! 20:00'de ekranlara gelen ve herkesi heyecandan oldukça şaşkına çeviren Yargı Dizisinde Ceylin ve Engin şoku hem karakterleri, hem de ekranları başında izleyenleri şoktan şoka soktu!
Kanal D ekranlarının yeni ve reyting rekorları kıran dizisi Yargı'da yaşananlar oldukça şaşkınlık yarattı. Yargı dizisinde Ceylin; öyle bir şey öğrendi ki hem ekranları başında izleyenler, hem de o esnada kendisi hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Uzun süre konuşamayan ve hareket edemeyen Ceylin, izleyenleri oldukça korkuttu. Peki, neler yaşandı? Ceylin neden bu hale düştü? Engin'le konunun ilgisi ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.