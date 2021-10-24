Yargı Dizisinde Büyük Bomba Patladı! Her Şey Tek Tek İfşalandı... 6. Bölümde Yaşananlar Kan Dondurdu! Engin ve Ceylin...

Kanal D ekranlarının yeni ve reyting rekorları kıran dizisi Yargı'da yaşananlar oldukça şaşkınlık yarattı. Yargı dizisinde Ceylin; öyle bir şey öğrendi ki hem ekranları başında izleyenler, hem de o esnada kendisi hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Uzun süre konuşamayan ve hareket edemeyen Ceylin, izleyenleri oldukça korkuttu. Peki, neler yaşandı? Ceylin neden bu hale düştü? Engin'le konunun ilgisi ne?

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