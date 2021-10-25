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25 Eki 2021 - 11:00

Masterchef Rabia’nın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Hayatının Fırsatını Sundu, Bundan Sonra Arkasında Acun Medya Var! Paraya Para Demeyecek!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle büyük bir şok yaşattı. Yarışmadan elenen ismin Rabia olduğu ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın ve Acun Medya’nın Rabia’nın elinden tuttuğu ise ortaya çıkan gerçeklerden bir tanesi oldu. Paraya para demeyeceği de konuşulan detaylardan bir tanesi olurken; Rabia’ya gelen teklif ise merak konusu haline geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…