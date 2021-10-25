Masterchef Rabia’nın Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Hayatının Fırsatını Sundu, Bundan Sonra Arkasında Acun Medya Var! Paraya Para Demeyecek!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle büyük bir şok yaşattı. Yarışmadan elenen ismin Rabia olduğu ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın ve Acun Medya’nın Rabia’nın elinden tuttuğu ise ortaya çıkan gerçeklerden bir tanesi oldu. Paraya para demeyeceği de konuşulan detaylardan bir tanesi olurken; Rabia’ya gelen teklif ise merak konusu haline geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk turunda bile yaptığı yemekle şeflerden övgü dolu yorumlar alan Masterchef Rabia’nın şampiyonluk hikayesi ise kısa bir süre önce bitti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.