En Çok Aşk Acısı Çeken Burçlar Hangileridir? Hangi Burçların Kalbi Kurşun Yarası Alır?
Her burcun bir ilişkiden vazgeçme süreci aynı olmuyor. Bazı burçlar ayrılık acısını çok kolay atlatıp, yoluna kolayca devam edebilirken, bazı burçlar için bir aşkın bitişi hayatın sonu olabiliyor. Kalbi kurşun yarası alan o Zodyak kuşağı burçları ile ilgili detaylar haberimizde...
Her burcun bir ilişkiden vazgeçme süreci aynı olmuyor. Bazı burçlar ayrılık acısını çok kolay atlatıp, yoluna kolayca devam edebilirken, bazı burçlar için bir aşkın bitişi hayatın sonu olabiliyor. Kalbi kurşun yarası alan o Zodyak kuşağı burçları için ise, aşk acısı sonsuza dek sürebiliyor. Peki, hangi burçların kalbi kurşun yarası alır? En çok aşk acısı çeken burçlar hangileridir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
28 Eki 2021 - 12:25 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.