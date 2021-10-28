En Çok Aşk Acısı Çeken Burçlar Hangileridir? Hangi Burçların Kalbi Kurşun Yarası Alır?

Her burcun bir ilişkiden vazgeçme süreci aynı olmuyor. Bazı burçlar ayrılık acısını çok kolay atlatıp, yoluna kolayca devam edebilirken, bazı burçlar için bir aşkın bitişi hayatın sonu olabiliyor. Kalbi kurşun yarası alan o Zodyak kuşağı burçları için ise, aşk acısı sonsuza dek sürebiliyor. Peki, hangi burçların kalbi kurşun yarası alır? En çok aşk acısı çeken burçlar hangileridir? İşte, detaylar…



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