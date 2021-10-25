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25 Eki 2021 - 11:20

Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Evlenme Teklifi! Sadece 30 Dakika İçerisinde Her Şey Oldu! Kerem Bürsin Havaalanında Büyük Şok Yaşadı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, evlilik yolunda adım adım ilerliyor! Hande Erçel’den gelen son jest ise hayranları tarafından evlilik teklifi yaptığı yönünde yorumlandı. Tam 30 dakika boyunca biricik sevgilisi Kerem Bürsin’i bekleyen Hande Erçel, sempatik halleriyle de hayranlarından tam not aldı. Peki, neler oluyor?