Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Evlenme Teklifi! Sadece 30 Dakika İçerisinde Her Şey Oldu! Kerem Bürsin Havaalanında Büyük Şok Yaşadı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, evlilik yolunda adım adım ilerliyor! Hande Erçel’den gelen son jest ise hayranları tarafından evlilik teklifi yaptığı yönünde yorumlandı. Tam 30 dakika boyunca biricik sevgilisi Kerem Bürsin’i bekleyen Hande Erçel, sempatik halleriyle de hayranlarından tam not aldı. Peki, neler oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak adını tüm Türkiye’ye duyuran ikili, ilk sezonun sonunda ise sevgili olduklarını açıklamışlardı. İlk sezon boyunca çıkan aşk dedikodularına ikinci sezonda aşk yaşayarak nokta koyan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, reytinglerinde doğru orada artmasına neden olmuştu. Sık sık birbirlerini çok sevdiklerini dile getiren Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in son hamlesi ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.