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25 Eki 2021 - 11:47

O Ses Türkiye Yarışmasından Oğuzhan Koç Ayrılıyor mu? Beyaz Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı, Görenler Şok Oldu! Hadise Yeniden mi Geliyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye yarışmasından Oğuzhan Koç ayrılıyor mu? Beyaz canlı yayında her şeyi açıkladı, o anları izleyenler ise büyük bir şok yaşadı. Oğuzhan Koç’un yarışmadan çekilmesi ise akıllara yeniden Hadise’yi getirdi. Peki, Hadise O Ses Türkiye’de olacak mı?