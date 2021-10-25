O Ses Türkiye Yarışmasından Oğuzhan Koç Ayrılıyor mu? Beyaz Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı, Görenler Şok Oldu! Hadise Yeniden mi Geliyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye yarışmasından Oğuzhan Koç ayrılıyor mu? Beyaz canlı yayında her şeyi açıkladı, o anları izleyenler ise büyük bir şok yaşadı. Oğuzhan Koç’un yarışmadan çekilmesi ise akıllara yeniden Hadise’yi getirdi. Peki, Hadise O Ses Türkiye’de olacak mı?
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmada bulunan Oğuzhan Koç, Hadise’nin yerine getirilmişti. Acun Ilıcalı’yla tüm bağları koptuğu bilinen Hadise’nin bir daha yarışmada bulunmayacağı ise Acun Ilıcalı’nın Hadise’nin doğum gününde hiçbir paylaşım yapamamasıyla ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.