Ekranlara yeni giriş yapmaya hazırlanan Benim Hayatım dizisi, seyircisi ile buluşmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Star TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olması beklenen Benim Hayatım dizisi, genç neslin en etkili isimlerine başrollerini emanet ediyor. Öte yandan Benim Hayatım dizisi, Star TV ekranlarındaki yayın akışındaki yerini de almaya başlıyor. Peki, Benim Hayatım bu akşam var mı? Benim Hayatım yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Benim Hayatım bugün var mı? İşte Star TV yayın akışı…