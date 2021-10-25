Sana Söz Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Sana Söz İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Sana Söz Dizisi Çekim Yerleri

Star TV ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olan Sana Söz, yakın zamanda seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamışa benziyor. Tanıtım fragmanını televizyon izleyicisi ile buluşturan Sana Söz dizisi, görkemli çekim mekanları ile seyircisini şimdiden heyecanlandırmayı başarıyor. Öte yandan Sana Söz dizisinin çekimlerini gerçekleştirdiği ilde fragmandaki detaylardan ortaya çıkmış bulunuyor. Peki, Sana Söz dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? Sana Söz İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Sana Söz dizisi çekim yerleri…



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