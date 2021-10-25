Sana Söz Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Sana Söz İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Sana Söz Dizisi Çekim Yerleri
Star TV ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olan Sana Söz, yakın zamanda seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamışa benziyor. Tanıtım fragmanını televizyon izleyicisi ile buluşturan Sana Söz dizisinin çekim yerleri ile ilgili detaylar haberimizde...
Star TV ekranlarının bu sezonki en iddialı yapımlarından biri olan Sana Söz, yakın zamanda seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamışa benziyor. Tanıtım fragmanını televizyon izleyicisi ile buluşturan Sana Söz dizisi, görkemli çekim mekanları ile seyircisini şimdiden heyecanlandırmayı başarıyor. Öte yandan Sana Söz dizisinin çekimlerini gerçekleştirdiği ilde fragmandaki detaylardan ortaya çıkmış bulunuyor. Peki, Sana Söz dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? Sana Söz İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Sana Söz dizisi çekim yerleri…
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25 Eki 2021 - 12:11 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.