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25 Eki 2021 - 12:29

Masterchef Azize Yarışmadan Çekilme Kararı Aldı! Başına Öyle Bir Hastalık Geldi Ki, Adana Biletini Almak Zorunda Kaldı! “Hoşça Kal Azize!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Azize çekilme kararı aldı! Başına öyle bir haftalık geldi ki, yarışmanın temposuna daha fazla dayanamadı ve Adana biletini aldı. Bunun üzerine birçok hayranı çok üzüldüğünü dişe getirdi ve “Hoşça kal Azize” yorumlarında bulundular. Peki, Masterchef Azize’ye ne oldu?