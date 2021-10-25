Masterchef Azize Yarışmadan Çekilme Kararı Aldı! Başına Öyle Bir Hastalık Geldi Ki, Adana Biletini Almak Zorunda Kaldı! “Hoşça Kal Azize!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Azize çekilme kararı aldı! Başına öyle bir haftalık geldi ki, yarışmanın temposuna daha fazla dayanamadı ve Adana biletini aldı. Bunun üzerine birçok hayranı çok üzüldüğünü dişe getirdi ve “Hoşça kal Azize” yorumlarında bulundular. Peki, Masterchef Azize’ye ne oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını ve Adanalılığını sık sık duyuran Azize Polat, geçtiğimiz günlerde ekranlara sıfır makyaj çıkmak zorunda kalmıştı. Danilo Şeften ve diğer şeflerden sık sık “İyi değilsen çekilebilirsin” yorumunu alan Azize, “Ben iyiyim şefim ama bir sorunum var” açıklamasında bulunarak; milyonları şok etmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.