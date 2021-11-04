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04 Kas 2021 - 20:45

Masumlar Apartmanı Dizisinde Safiye Krizi! Diziden Ayrılacağı, Konuşulmaya Başlanmıştı! İşte Ezgi Mola'dan flaş “Masumlar Apartmanı” açıklaması!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye krizi yaşanmaya başlandı! Diziden ayrılacağı hatta istifa edeceği bile konuşulmaya başlanan olayda seyirci çığırından çıktı. Birçok kişi Safiye’nin dizide kendisini sık sık değersiz olarak görmesinden ise bıktı usandı. Ezgi Mola’nın ise bu sahnelerde boğulduğu iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…