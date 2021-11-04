Masumlar Apartmanı Dizisinde Safiye Krizi! Diziden Ayrılacağı, Konuşulmaya Başlanmıştı! İşte Ezgi Mola'dan flaş “Masumlar Apartmanı” açıklaması!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye krizi yaşanmaya başlandı! Diziden ayrılacağı hatta istifa edeceği bile konuşulmaya başlanan olayda seyirci çığırından çıktı. Birçok kişi Safiye’nin dizide kendisini sık sık değersiz olarak görmesinden ise bıktı usandı. Ezgi Mola’nın ise bu sahnelerde boğulduğu iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Melisa Şenolsun ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde ikinci sezon heyecanı ise başlamıştı. Gülben Esat’a evlenme teklifi etmesiyle birlikte Esat ise annesini alarak Gülben’i istemeye gitmişti. İsteme gecesinde büyük bir kriz yaşayan Gülben, sevgilisine ise rezil olmuştu. Peki, sonra neler oldu?
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04 Kas 2021 - 20:45 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.