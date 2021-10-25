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25 Eki 2021 - 22:10

Arka Sokaklar Dizisinden Ali’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Alp Korkmaz diziden neden ayrıldı? Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı! Yüzü Bile Gösterilmemişti…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinden Ali karakterine hayat veren Alp Korkmaz, diziden ayrılmıştı! Sevilerek takip edilen diziden şehit olarak ayrılan başarılı oyuncunun neden diziden ayrıldığı ise büyük bir merak konusu olmuştu şimdi ise gerçekler ortaya çıktı! Her kafadan bir ses çıkaran Arka Sokaklar dizisinden meğer Alp Korkmaz…