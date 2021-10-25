Nusret Masterchef Yarışmasında Jüri Oluyor! Acun Ilıcalı Danilo Şefin Üzerini Çizdi! Danilo Şef Gidiyor, Nusret Geliyor! Sosyal Medya Yıkıldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri değişikliği yaşanacak! Danilo Şef resmen gidiyor, yerine ise Türkiye 6 adet, dünyada ise 1 adet restoran sahibi olan Nusret geliyor! Türkiye’nin gururu olarak bilinen Nusret, Acun Ilıcalı tarafından resmen Masterchef yarışmasına davet edildi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve 5 yıldır reyting rekorları kıran başarılı yarışmada Nusret’in geleceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Somer Şef ve Mehmet Şefin çok sevdiği ve onun adına gururlandıklarını sık sık dile getirdikleri Nusret için çalışmalar ise resmen başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.