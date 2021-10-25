Masterchef Yarışmasında Bu Akşamki Takım Kaptanı Belli Oldu! Herkes “Burcu” Diyordu Ama Gerçekler Ters Köşe Etti! Meğer Bu Hafta…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde haftanın takımları ve kaptanları belli olacak. Ekranlara gelen bölümün ise fragmanı ortaya çıktı! Herkes bu haftanın Mavi takım kaptanı için “Burcu” derken öyle bir ters köşe geldi ki, görenler şok içerisinde kaldı! Meğer bu haftanın…
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmanın her bölümü, bir önceki bölümden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Rabia, Pelin ve Emre arasından Rabia yarışmaya veda eden isim olmuştu. Milyonların dikkatini üzerine çeken bu durumun ardından ise yeni hafta için ilk fragman yayınlandı! Mavi takım kaptanı ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.