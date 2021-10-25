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25 Eki 2021 - 15:23

Masterchef Yarışmasında Bu Akşamki Takım Kaptanı Belli Oldu! Herkes “Burcu” Diyordu Ama Gerçekler Ters Köşe Etti! Meğer Bu Hafta…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde haftanın takımları ve kaptanları belli olacak. Ekranlara gelen bölümün ise fragmanı ortaya çıktı! Herkes bu haftanın Mavi takım kaptanı için “Burcu” derken öyle bir ters köşe geldi ki, görenler şok içerisinde kaldı! Meğer bu haftanın…