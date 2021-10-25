Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi ATV’den Ayrıldı! Artık Orasıyla Çalışacak, Kararlar Verildi! Tüm Oyuncular Büyük Şoku Yaşattı! Neler Oluyor?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için çalışmalar ise başlamıştı. Birbirinden başarılı oyuncuları kadrosuna ekleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden şok bir karar ise yakın zamanda çıktı. Dizinin ATV ile ilgisi kalmadı! Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde nasıl bir şok değişiklik yaşandı?

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