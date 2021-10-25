Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi ATV’den Ayrıldı! Artık Orasıyla Çalışacak, Kararlar Verildi! Tüm Oyuncular Büyük Şoku Yaşattı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV’den resmen ayrıldı! Artık o yapımla çalışacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için karar verildi. Tüm oyuncular büyük şoku ise sevenlerine yaşattı. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için çalışmalar ise başlamıştı. Birbirinden başarılı oyuncuları kadrosuna ekleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden şok bir karar ise yakın zamanda çıktı. Dizinin ATV ile ilgisi kalmadı! Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde nasıl bir şok değişiklik yaşandı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.