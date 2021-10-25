- 25 Eki 2021 - 15:51 G: 25 Eki 2021 - 16:03

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi ATV’den Ayrıldı! Artık Orasıyla Çalışacak, Kararlar Verildi! Tüm Oyuncular Büyük Şoku Yaşattı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV’den resmen ayrıldı! Artık o yapımla çalışacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için karar verildi. Tüm oyuncular büyük şoku ise sevenlerine yaşattı. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu için çalışmalar ise başlamıştı. Birbirinden başarılı oyuncuları kadrosuna ekleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden şok bir karar ise yakın zamanda çıktı. Dizinin ATV ile ilgisi kalmadı! Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde nasıl bir şok değişiklik yaşandı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Eki 2021 - 15:51 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisi Yayından Kaldırılıyor! Çekimler Durdu, Yönetmen İstifa Etti! Komiser Ali’yi Apar Topar Göndermişlerdi, Para Krizi Şok Etti! mask
Arka Sokaklar Dizisi Yayından Kaldırılıyor! Çekimler Durdu, Yönetmen İstifa Etti! Komiser Ali’yi Apar Topar Göndermişlerdi, Para Krizi Şok Etti!
Son Yaz Dizisi STAR TV’ye Geçiyor! FOX TV Ekranları Bitirmişti, Yeniden Başlaması İçin Karar Çıktı! Twitter Ayağa Kalkmıştı, Son Yaz’a Şans Olundu… mask
Son Yaz Dizisi STAR TV’ye Geçiyor! FOX TV Ekranları Bitirmişti, Yeniden Başlaması İçin Karar Çıktı! Twitter Ayağa Kalkmıştı, Son Yaz’a Şans Olundu…
Camdaki Kız Dizisinden Sedat’ın Ayrıldığı Resmen Belli Oldu! Nalan İçin Sedat Defteri Kapandı! Hem Aldatma Görüntüleri, Hem de Şirketti Batırdığı… mask
Camdaki Kız Dizisinden Sedat’ın Ayrıldığı Resmen Belli Oldu! Nalan İçin Sedat Defteri Kapandı! Hem Aldatma Görüntüleri, Hem de Şirketti Batırdığı…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Sedat’ın Yasak Aşkını Rafet Babaya İfşa Etti! Nalan Boşanma Kararını Verebilir? Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Sedat’ın Yasak Aşkını Rafet Babaya İfşa Etti! Nalan Boşanma Kararını Verebilir? Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Belli Oldu! Sitare Akbaş Deniyordu, Buse Varol Çıktı! Seyirci Alişan’ın Eşi Buse Varol'u Bekliyor! mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Belli Oldu! Sitare Akbaş Deniyordu, Buse Varol Çıktı! Seyirci Alişan’ın Eşi Buse Varol'u Bekliyor!
Üç Kuruş Dizisi Başlamadan Bitebilir! Öyle Bir Sanal Linç Aldı Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Neler Oluyor? mask
Üç Kuruş Dizisi Başlamadan Bitebilir! Öyle Bir Sanal Linç Aldı Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Neler Oluyor?
Kırmızı Oda Dizisinde Tuna’nın Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Birinci Sezondan Beri Konuşuluyordu, Doktor Hanım Büyük Şokta… mask
Kırmızı Oda Dizisinde Tuna’nın Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Birinci Sezondan Beri Konuşuluyordu, Doktor Hanım Büyük Şokta…
Üç Kuruş Bu Akşam Var Mı? Üç Kuruş Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Üç Kuruş Bugün Var Mı? İşte Show TV Yayın Akışı mask
Üç Kuruş Bu Akşam Var Mı? Üç Kuruş Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Üç Kuruş Bugün Var Mı? İşte Show TV Yayın Akışı
Üç Kuruş Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Üç Kuruş Dizisi Çekim Yerleri mask
Üç Kuruş Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Üç Kuruş Dizisi Çekim Yerleri
Arka Sokaklar Dizisinden Ali’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Her Kafadan Başka Bir Ses Çıkıyordu, Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı! Yüzü Bile Gösterilmemişti… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Ali’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Her Kafadan Başka Bir Ses Çıkıyordu, Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı! Yüzü Bile Gösterilmemişti…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel’in Kopyası Üretildi, Tıpkısının Aynısı! Sevenleri Çıldırdı “Bir Değil, İki Değil! Artık Yeter” mask
Hande Erçel’in Kopyası Üretildi, Tıpkısının Aynısı! Sevenleri Çıldırdı “Bir Değil, İki Değil! Artık Yeter”
Hande Erçel’de TikTok Kullanıcısı Oldu Ortalık Karıştı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Sosyal Medya Kaynıyor… mask
Hande Erçel’de TikTok Kullanıcısı Oldu Ortalık Karıştı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Sosyal Medya Kaynıyor…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Belli Oldu! Sitare Akbaş Deniyordu, Buse Varol Çıktı! Seyirci Alişan’ın Eşi Buse Varol'u Bekliyor! mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Karısı Belli Oldu! Sitare Akbaş Deniyordu, Buse Varol Çıktı! Seyirci Alişan’ın Eşi Buse Varol'u Bekliyor!
Üç Kuruş Dizisi Başlamadan Bitebilir! Öyle Bir Sanal Linç Aldı Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Neler Oluyor? mask
Üç Kuruş Dizisi Başlamadan Bitebilir! Öyle Bir Sanal Linç Aldı Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Neler Oluyor?
Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise’den Ret! Gelecek Deniyordu, “Yok” Demesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise’den Ret! Gelecek Deniyordu, “Yok” Demesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinden Ali’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Her Kafadan Başka Bir Ses Çıkıyordu, Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı! Yüzü Bile Gösterilmemişti… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Ali’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Her Kafadan Başka Bir Ses Çıkıyordu, Gerçekler Tokat Etkisi Yarattı! Yüzü Bile Gösterilmemişti…
Defne Samyeli’den 18’likleri Çatır Çatır Çatlatan Poz! Derin Yırtmacıyla Bacaklarını Öyle Bir Gösterdi Ki… Hayranları Cayır Cayır… mask
Defne Samyeli’den 18’likleri Çatır Çatır Çatlatan Poz! Derin Yırtmacıyla Bacaklarını Öyle Bir Gösterdi Ki… Hayranları Cayır Cayır…
“O Ses Türkiye Yarışmasından Beyaz Ayrıldı Mı? Acun Medya’ya Sabotaj Yapınca Ortalık Karıştı! Ebru Gündeş Ne Yapacağını Bilemedi! Neler Oluyor? mask
“O Ses Türkiye Yarışmasından Beyaz Ayrıldı Mı? Acun Medya’ya Sabotaj Yapınca Ortalık Karıştı! Ebru Gündeş Ne Yapacağını Bilemedi! Neler Oluyor?
Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Şoku! Songül Karlı Apar Topar Çıkarıldı, Yerine Bambaşka Bir İsim Geldi! Büyük Kriz Çıktı, Görenler Şok Oldu! mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Şoku! Songül Karlı Apar Topar Çıkarıldı, Yerine Bambaşka Bir İsim Geldi! Büyük Kriz Çıktı, Görenler Şok Oldu!
O Ses Türkiye Yarışmasından Oğuzhan Koç Ayrılıyor mu? Beyaz Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı, Görenler Şok Oldu! Hadise Yeniden mi Geliyor? mask
O Ses Türkiye Yarışmasından Oğuzhan Koç Ayrılıyor mu? Beyaz Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı, Görenler Şok Oldu! Hadise Yeniden mi Geliyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Eleme Gecesinde Yaptığı Yemeğin Sonradan Verildiği İfşa Edildi! Meğer Acun Medya… mask
Masterchef Sergen’e Torpil Şoku! Eleme Gecesinde Yaptığı Yemeğin Sonradan Verildiği İfşa Edildi! Meğer Acun Medya…
Son Yaz Dizisi STAR TV’ye Geçiyor! FOX TV Ekranları Bitirmişti, Yeniden Başlaması İçin Karar Çıktı! Twitter Ayağa Kalkmıştı, Son Yaz’a Şans Olundu… mask
Son Yaz Dizisi STAR TV’ye Geçiyor! FOX TV Ekranları Bitirmişti, Yeniden Başlaması İçin Karar Çıktı! Twitter Ayağa Kalkmıştı, Son Yaz’a Şans Olundu…
Camdaki Kız Dizisinden Sedat’ın Ayrıldığı Resmen Belli Oldu! Nalan İçin Sedat Defteri Kapandı! Hem Aldatma Görüntüleri, Hem de Şirketti Batırdığı… mask
Camdaki Kız Dizisinden Sedat’ın Ayrıldığı Resmen Belli Oldu! Nalan İçin Sedat Defteri Kapandı! Hem Aldatma Görüntüleri, Hem de Şirketti Batırdığı…
Masterchef Danilo Şef Hastanelik Oldu! Canlı Yayında Öyle Bir Kaza Yaşadı Ki, Yürekler Ağızlara Geldi! Mehmet Şef Bile Dondu Kaldı! “Geçmiş Olsun Danilo Şef!” mask
Masterchef Danilo Şef Hastanelik Oldu! Canlı Yayında Öyle Bir Kaza Yaşadı Ki, Yürekler Ağızlara Geldi! Mehmet Şef Bile Dondu Kaldı! “Geçmiş Olsun Danilo Şef!”
Masterchef Emre ve Pelin Aşkı Bitti! “Evlenecek” Deniyordu, Birbirilerinin Yüzüne Bile Bakmaz Oldular! Meğer İkili Arasına… mask
Masterchef Emre ve Pelin Aşkı Bitti! “Evlenecek” Deniyordu, Birbirilerinin Yüzüne Bile Bakmaz Oldular! Meğer İkili Arasına…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi ATV’den Ayrıldı! Artık Orasıyla Çalışacak, Kararlar Verildi! Tüm Oyuncular Büyük Şoku Yaşattı! Neler Oluyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi ATV’den Ayrıldı! Artık Orasıyla Çalışacak, Kararlar Verildi! Tüm Oyuncular Büyük Şoku Yaşattı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status