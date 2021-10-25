Masterchef Emre ve Pelin Aşkı Bitti! “Evlenecek” Deniyordu, Birbirilerinin Yüzüne Bile Bakmaz Oldular! Meğer İkili Arasına…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Emre ve Pelin’in birbirine aşık olduğu yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durumun ardından ikilinin ayrıldığı yönünde çıkan iddia ise milyonları ters köşeye yatırdı! İkili için “Evlenecek” iddiaları bile çıkmıştı ama artık birbirlerinin yüzüne bile bakmıyorlar. Meğer ikili arasında…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ekranlara gelen son bölümde Emre, Pelin ve Rabia eleme potasına giden isimlerden olmuştu. Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümünde ise Rabia elenen isim olmuştu. Aşk iddialarıyla ortalığı inleten Emre ve Pelin ise yarışmaya devam eden isimlerden olmuştu. Peki, ikili neden ayrıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.