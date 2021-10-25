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25 Eki 2021 - 16:18

Masterchef Emre ve Pelin Aşkı Bitti! “Evlenecek” Deniyordu, Birbirilerinin Yüzüne Bile Bakmaz Oldular! Meğer İkili Arasına…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Emre ve Pelin’in birbirine aşık olduğu yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durumun ardından ikilinin ayrıldığı yönünde çıkan iddia ise milyonları ters köşeye yatırdı! İkili için “Evlenecek” iddiaları bile çıkmıştı ama artık birbirlerinin yüzüne bile bakmıyorlar. Meğer ikili arasında…