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25 Eki 2021 - 16:36

Masterchef Danilo Şef Hastanelik Oldu! Canlı Yayında Öyle Bir Kaza Yaşadı Ki, Yürekler Ağızlara Geldi! Mehmet Şef Bile Dondu Kaldı! “Geçmiş Olsun Danilo Şef!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Şef resmen hastanelik oldu! Canlı yayında öyle bir kaza yaşandı ki, yürekler resmen ağızlara geldi. Mehmet Şef bile donup kalırken; seyirciler ise o anlarda yaşanan kazaya geçmiş olsun dileklerini bıraktılar. Hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan söylentiler ise…