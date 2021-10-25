Masterchef Danilo Şef Hastanelik Oldu! Canlı Yayında Öyle Bir Kaza Yaşadı Ki, Yürekler Ağızlara Geldi! Mehmet Şef Bile Dondu Kaldı! “Geçmiş Olsun Danilo Şef!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Şef resmen hastanelik oldu! Canlı yayında öyle bir kaza yaşandı ki, yürekler resmen ağızlara geldi. Mehmet Şef bile donup kalırken; seyirciler ise o anlarda yaşanan kazaya geçmiş olsun dileklerini bıraktılar. Hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan söylentiler ise…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dünyanın en zorlu yemek yarışması olarak bilinen Masterchef’te sık sık bıçak kazaları yaşanıyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Somer Şef, yukarıdaki yarışmacılara ayva fırlatmış ve bir tanesi tam Burcu’nun kafasına gelerek büyük bir şok yaşamıştı. Şimdi ise Danilo Şefin kazası canlı canlı ekranlara geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.