Camdaki Kız Dizisinden Sedat Ayrılıyor mu?! Nalan Sedat Defterini Kapattı! Hem Aldattı, Hem de Şirketti Batırdı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne ait fragman kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanda ise Sedat için hayatın bittiği görüntülendi. Hem aldatma görüntüleri hem de şirketi batırdığı görülen Sedat’ın Nalan içinde defterinin kapandığı resmen açıklandı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Hayri, Nalan’a gerçekleri göstermek için Sedat ve Cana’yı öpüşürken dev ekranlara yansıtmıştı. Binlerce kişinin bulunduğu davette Sedat’ın Cana ile öpüştüğünün ortaya çıkması ise milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.