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25 Eki 2021 - 22:04

Camdaki Kız Dizisinden Sedat Ayrılıyor mu?! Nalan Sedat Defterini Kapattı! Hem Aldattı, Hem de Şirketti Batırdı…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne ait fragman kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanda ise Sedat için hayatın bittiği görüntülendi. Hem aldatma görüntüleri hem de şirketi batırdığı görülen Sedat’ın Nalan içinde defterinin kapandığı resmen açıklandı! Peki, neler oluyor?