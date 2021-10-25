Masterchef Mehmet Şef Küplere Bindi! Kul Hakkından Girdi, Emek Hırsızlığından Çıktı! 300 Bin Kişiyi Ayaklandırdı, Yorumlar Gırla…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in jüri koltuğunda oturan Mehmet Şefe resmen gına geldi! Kul hakkından giren Mehmet Şef en son ise emek hırsızlığından çıktı! 300 bin kişiyi ayaklandıran başarılı isim, binlerce yorumu arka arkaya aldı! Görenlerin şok içerisinde bıraktğı bu durum ise özellikle Mehmet Şef sevenlerini sarstı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada ününe ün katan başarılı şef, sosyal medyayı adeta salladı. Söyledikleri gündeme bomba gibi düşerken; Mehmet Şefin meslektaşları ise katıldığını dile getirdiler. Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında ise gözler yeniden Masterchef jüri üyesine döndürdü. Peki, Masterchef Mehmet Şef nasıl bir açıklama yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.