Masterchef Mehmet Şef Küplere Bindi! Kul Hakkından Girdi, Emek Hırsızlığından Çıktı! 300 Bin Kişiyi Ayaklandırdı, Yorumlar Gırla…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada ününe ün katan başarılı şef, sosyal medyayı adeta salladı. Söyledikleri gündeme bomba gibi düşerken; Mehmet Şefin meslektaşları ise katıldığını dile getirdiler. Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında ise gözler yeniden Masterchef jüri üyesine döndürdü. Peki, Masterchef Mehmet Şef nasıl bir açıklama yaptı?

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