- 26 Eki 2021 - 00:01 G: 25 Eki 2021 - 22:10

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Ekim 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 26 Ekim 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 26 Ekim 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Gerçekleştirilen su altyapı bakım ve onarım çalışmaları başkent Ankara’da haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Yeni günde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ortaya su kesintileri çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularını öncelikli gündemleri arasına arıyor. Peki, ASKİ 26 Ekim Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 26 Ekim Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


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26 Eki 2021 - 00:01 - Yaşam

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