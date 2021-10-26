26 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 26 Ekim 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’da bir süredir devam eden elektrik altyapı bakım ve iyileştirme çalışmaları haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ortaya çıkan elektrik kesintileri için endişelenen başkentliler ise, kesintilerden etkilenip etkilenmeyeceğini merak ediyor. Peki, 26 Ekim Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 26 Ekim Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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