Yeni sezonu yaz boyunca büyük bir ilgi ile beklenilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, nihayet 7. sezonunun yayın tarihini belirlemiş bulunuyor. Oyuncu kadrosuna eklediği yeni ve usta isimler ile seyircisini şimdiden meraklandırmayı başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, iddialı bir sezon ile ekranlara gelmeye başlıyor. Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin seyirci ailesine bu sezon dahil olmak isteyen televizyon izleyicisi, dizinin ne zaman yayınlandığını merak ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm hangi gün? EDHO yeni bölüm ne zaman saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar…