Elbet Bir Gün Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Hangi Kanalda? İşte Elbet Bir Gün Dizisinin Konusu ve Oyuncuları
Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’inyazdığı, bölüm hikayesi ve tretmanınıise Funda Alp ile Didem Kaplan’ınbirliktekaleme aldığı Most Production imzalı FOX’un yeni dizisi “Elbet Bir Gün”ün yayın tarihi açıklandı. “Elbet Bir Gün” ilk bölümü ile 7 Kasım Pazar saat 20.00’de FOX’ta!
Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp’in yazdığı, bölüm hikayesi ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan’ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı FOX’un yeni dizisi “Elbet Bir Gün”ün yayın tarihi açıklandı.
Elbet Bir Gün Dizisinin Oyuncuları
Tanıtımı ve paylaşılan görselleri ile ilk günden itibaren dikkat çeken iddialı dizi 7 Kasım Pazar akşamı izleyici ile buluşuyor.
Başrollerini birbirinden başarılı oyuncular; Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu, ve Burak Yamantürk’ ün paylaştığı; Muhammet Uzuner, Helin Kandemir, Ömer Genç, Kenan Acar, Yağmur Özbasmacı, Zeynep Kaçar, Ulvi Kahyaoğlu, Osman Karakoç, Talha Karcı ve Değer Soysal Alp gibi deneyimli isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi sır ve gizem dolu hikayesi ile nefesleri kesecek.
Elbet Bir Gün Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Hangi Kanalda?
“Elbet Bir Gün” 7 Kasım Pazar saat 20.00’de FOX’ta!
Elbet Bir Gün Dizisinin Konusu ve Oyuncuları
Hikayesi: Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride (Sinem Ünsal) ve Nesime (Şebnem Bozoklu) ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven’in (Kenan Acar) olayı “Kayıp Hayatlar” adlı programında ele almasıyla, Nesime’nin eski kocası zalim Cemil Bey (Ömer Genç) on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.
Feride, yeni bir kimlikle kendine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet’in(Burak Yamantürk) de geçmişinden gelen sırları vardır. Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.
Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları Program yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.
26 Eki 2021 - 21:16 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.