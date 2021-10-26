Fahriye Evcen Şok Eleştiri! Şeyma Subaşı’nın Yolunda Gidince, Görenler Delirdi! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Kimi Çok Beğendi, Kimi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen sanal linçe uğradı! Şeyma Subaşı’nın yolunda gittiğini yorumlayan bazı hayranları adeta deliye döndü! Milyonları ikiye ayıran Evcen, sosyal medyayı ise karıştırdı! Kimi takipçisi Fahriye Evcen’in bu halini çok severken; kimi takipçisi ise bu durumdan çok rahatsız olduğunu dile getirdi.
8 Kasım’da ekranlara gelecek olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat verecek olan Fahriye Evcen dizide hem rolüyle hem de duruşuyla çok beğenildi. Akça Hatun’un nasıl biri olduğunu merak edenler ise Fahriye Evcen’in sosyal medya hesabına girince büyük şoku resmen yaşadı! Fahriye Evcen öyle bir değişim yaşadı ki, Şeyma Subaşı bile konu haline geldi! İşte Fahriye Evcen’den gelen ve tartışma yaratan şok poz!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.