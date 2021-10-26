Fahriye Evcen Şok Eleştiri! Şeyma Subaşı’nın Yolunda Gidince, Görenler Delirdi! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Kimi Çok Beğendi, Kimi…

8 Kasım’da ekranlara gelecek olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat verecek olan Fahriye Evcen dizide hem rolüyle hem de duruşuyla çok beğenildi. Akça Hatun’un nasıl biri olduğunu merak edenler ise Fahriye Evcen’in sosyal medya hesabına girince büyük şoku resmen yaşadı! Fahriye Evcen öyle bir değişim yaşadı ki, Şeyma Subaşı bile konu haline geldi! İşte Fahriye Evcen’den gelen ve tartışma yaratan şok poz!

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