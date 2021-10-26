Eski Survivor Yarışmacısından Paramparça Eden Haber! Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic’in 15 aylık evliliği bitti!! Sadece Evlenmek İstedi ama Başına Gelenler…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran biri isimden paramparça edecek haber geldi. Geçtiğimiz yıllarda mükemmel bir düğün yapan Ezgi Avcı, Nemanja Djurisic ile evlenmeye karar vermişti. Tam 4,5 yılın sonunda skandal bir kararla boşandılar! Bunun sebeplerini açıklayan Ezgi Avcı, ağızların açık kalmasına neden oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada Acun Ilıcalı’nın da çok sevdiği isimlerden biri olan Ezgi Avcı’nın boşanma sebebinin ise Acun Ilıcalı’yı çok etkileyeceği hatta başını duvarlara bile vurabileceği yorumlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.