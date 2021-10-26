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26 Eki 2021 - 21:20

Eski Survivor Yarışmacısından Paramparça Eden Haber! Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic’in 15 aylık evliliği bitti!! Sadece Evlenmek İstedi ama Başına Gelenler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran biri isimden paramparça edecek haber geldi. Geçtiğimiz yıllarda mükemmel bir düğün yapan Ezgi Avcı, Nemanja Djurisic ile evlenmeye karar vermişti. Tam 4,5 yılın sonunda skandal bir kararla boşandılar! Bunun sebeplerini açıklayan Ezgi Avcı, ağızların açık kalmasına neden oldu.