Defne Samyeli’nin 18 Yaşındaki Kızından Şok Pozlar! Sıcakları Bastırdı, Görenler Yandı Tutuştu! Annesi Şimdi Çılgına Dönebilir, Bu Sefer Sınırlar Aşıldı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basmıştı. Sevilerek takip edilen Derin Talu’dan ise öyle pozlar geldi ki, görenleri sıcak bastı! Adeta yakıp yıkan Derin Talu bu sefer sınırları aştığı için annesinden uyarı alacağı bile konuşulmaya başlandı.
Sevilerek takip edilen Derin Talu’nun sık sık sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yaptığı biliniyor. Bol bol dekolteli pozlara yer veren Derin Talu, yaz sezonunda ise bikinili paylaşımlar yaparak vücudunun kum saati gibi olduğunu göstermişti. Peki, Derin Talu şimdi nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.