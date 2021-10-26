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26 Eki 2021 - 14:49

Defne Samyeli’nin 18 Yaşındaki Kızından Şok Pozlar! Sıcakları Bastırdı, Görenler Yandı Tutuştu! Annesi Şimdi Çılgına Dönebilir, Bu Sefer Sınırlar Aşıldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basmıştı. Sevilerek takip edilen Derin Talu’dan ise öyle pozlar geldi ki, görenleri sıcak bastı! Adeta yakıp yıkan Derin Talu bu sefer sınırları aştığı için annesinden uyarı alacağı bile konuşulmaya başlandı.