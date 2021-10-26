Girişimcilik denince Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, parayı adeta çekiyor. Yaptığı atılımlar ile servetine her gün bir servet ekleyen Acun Ilıcalı, herkesin imrenerek baktığı girişimcilerin başında geliyor. Öte yandan astrologlar ise, dünyanın en zengin insanlarının burçlarına dikkat çekerek, o burçların parayı daha kolay kazandığını belirtiyor! Peki, hangi burçlar Acun Ilıcalı gibi girişkendir? En hızlı para kazanacak burçlar hangileridir? İşte, detaylar…



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