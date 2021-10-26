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26 Eki 2021 - 15:58

Masterchef Pelin’in Sevgilisi Esra Erol’da Ortaya Çıktı! Danilo Zanna ve Masterchef Emre'yle Aşk Yaşadığı Konuşulmuştu! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kalıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Pelin Zaman’ın sevgilisi Esra Erol’da ortaya çıktı! Meğer yıllar önce Naz isimli bir hayranına talip olan isim, Pelin’de aşkı bulmuş! Görenlerin ağzını yarım metre açık bırakan Masterchef Pelin’in sevgilisi aslında herkesin yakından tanıdığı bir isim!