Masterchef Pelin’in Sevgilisi Esra Erol’da Ortaya Çıktı! Danilo Zanna ve Masterchef Emre'yle Aşk Yaşadığı Konuşulmuştu! Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kalıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Pelin Zaman’ın sevgilisi Esra Erol’da ortaya çıktı! Meğer yıllar önce Naz isimli bir hayranına talip olan isim, Pelin’de aşkı bulmuş! Görenlerin ağzını yarım metre açık bırakan Masterchef Pelin’in sevgilisi aslında herkesin yakından tanıdığı bir isim!
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen Masterchef yarışmasına güzelliğiyle herkesi etkisi altına alan Masterchef Pelin hakkında birçok aşk iddiası ortaya çıkmıştı. Danilo Zanna’nın eşiyle boşanma sebebi olarak bile görülen Masterchef Pelin’in aynı zamanda Masterchef Emre’yle de bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Gerçekler ise Esra Erol’la birlikte açığa çıktı! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.