Müge Anlı’da Tüyler Ürperten İğrenç Olay! Canında Çok Sevdiği Yeğeni, Karısına… “Yazıklar Olsun” ATV Kanalı Böylesine Şahit Olmadı!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da tüyler ürperten iğrenç bir olay yaşandı. Canından çok sevdiği yeğeninin karısını kaçırdığını dile getiren Seçer isimli bir kişi programa katıldı. Eşini çok sevdiğini açıklayan Seçer Bey’in durumu ise sosyal medya kullanıcılarına “Yazıklar olsun” dedirtti. ATV kanalında ilk kez böyle bir şey yaşanırken; izleyiciler ise ne diyeceğini bilemez hale geldi!
Programda ele aldığı konularla ağızları açık bırakan Müge Anlı, bu sefer tüylerin ürpermesine neden oldu. 3 çocuk annesi olan kadının eşinin yeğeniyle kaçması ise Müge Anlı’yı deliye döndürdü!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.