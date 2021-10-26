- 26 Eki 2021 - 16:29 G: 26 Eki 2021 - 16:35

Müge Anlı’da Tüyler Ürperten İğrenç Olay! Canında Çok Sevdiği Yeğeni, Karısına… “Yazıklar Olsun” ATV Kanalı Böylesine Şahit Olmadı!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da tüyler ürperten iğrenç bir olay yaşandı. Canından çok sevdiği yeğeninin karısını kaçırdığını dile getiren Seçer isimli bir kişi programa katıldı. Eşini çok sevdiğini açıklayan Seçer Bey’in durumu ise sosyal medya kullanıcılarına “Yazıklar olsun” dedirtti. ATV kanalında ilk kez böyle bir şey yaşanırken; izleyiciler ise ne diyeceğini bilemez hale geldi!

Programda ele aldığı konularla ağızları açık bırakan Müge Anlı, bu sefer tüylerin ürpermesine neden oldu. 3 çocuk annesi olan kadının eşinin yeğeniyle kaçması ise Müge Anlı’yı deliye döndürdü!

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26 Eki 2021 - 16:29 Ankara- Yaşam

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