- 26 Eki 2021 - 17:27 G: 26 Eki 2021 - 17:42

Masterchef Somer Şef Yarışmadan “Diskalifiye Edildi!” İbrahim Tatlıses Bile İşin İçerisinde! “Şiddet” Görüntüleri Olay Oldu! Canlı Yayında…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Somer Şef diskalifiye mi ediliyor? Son bölümüyle ekranlara gelen Masterchef yarışmasında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler İbrahim Tatlıses’e bile gönderme yaptı! Birçok seyirci ise bu anları “Şiddet” olarak algıladı ve sosyal medyada Somer Şefi topa tuttu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında Somer Şef, geçtiğimiz günlerde eline aldığı ayvaları üst balkonda oturan yarışmacılara fırlatarak yemelerini istemişti fakat Somer Şefin eline aldığı bir ayva tamda Burcu’nun kafasına isabet etti! İşte tam da o anlar sosyal medyada büyük bir skandala neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Eki 2021 - 17:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Rabia Yarışmaya Geri Dönebilir! Şefler Bile Açıklamayı Duyunca Büyük Bir Şok Yaşadı! O İsim Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Masterchef Rabia Yarışmaya Geri Dönebilir! Şefler Bile Açıklamayı Duyunca Büyük Bir Şok Yaşadı! O İsim Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Paraya Para Demiyor! Sosyal Medya Kazancı Dudakları Uçuklattı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Meğer Tek Bir Paylaşımda… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Paraya Para Demiyor! Sosyal Medya Kazancı Dudakları Uçuklattı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Meğer Tek Bir Paylaşımda…
Masterchef Burcu’dan Üstsüz Paylaşım! Sosyal Medya Karıştı! Ajda Pekkan Şimdi Buna Ne Diyecek? mask
Masterchef Burcu’dan Üstsüz Paylaşım! Sosyal Medya Karıştı! Ajda Pekkan Şimdi Buna Ne Diyecek?
Defne Samyeli’nin 18 Yaşındaki Kızından Şok Pozlar! Sıcakları Bastırdı, Görenler Yandı Tutuştu! Annesi Şimdi Çılgına Dönebilir, Bu Sefer Sınırlar Aşıldı! mask
Defne Samyeli’nin 18 Yaşındaki Kızından Şok Pozlar! Sıcakları Bastırdı, Görenler Yandı Tutuştu! Annesi Şimdi Çılgına Dönebilir, Bu Sefer Sınırlar Aşıldı!
Meryem Uzerli’den Sırılsıklam ve Kıyafetsiz Paylaşım! Küvetten Öyle Bir Paylaştı Ki… Sosyal Medya Karıştı! Neler Oluyor? mask
Meryem Uzerli’den Sırılsıklam ve Kıyafetsiz Paylaşım! Küvetten Öyle Bir Paylaştı Ki… Sosyal Medya Karıştı! Neler Oluyor?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrıldı mı? Hande Erçel Sabah Saatlerinde Ülkeyi Terk Etti, Arkasına Bile Bakmadı! Kerem Bürsin Hüngür Hüngür Ağlıyor Olabilir… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrıldı mı? Hande Erçel Sabah Saatlerinde Ülkeyi Terk Etti, Arkasına Bile Bakmadı! Kerem Bürsin Hüngür Hüngür Ağlıyor Olabilir…
Masterchef Sergen’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Tanışmış, Nikah Şahidi Olacak! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Meğer Sergen’in… mask
Masterchef Sergen’in Sevgilisi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Tanışmış, Nikah Şahidi Olacak! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Meğer Sergen’in…
Fahriye Evcen Sanal Linçe Uğradı! Şeyma Subaşı’nın Yolunda Gidince, Görenler Delirdi! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Kimi Çok Beğendi, Kimi… mask
Fahriye Evcen Sanal Linçe Uğradı! Şeyma Subaşı’nın Yolunda Gidince, Görenler Delirdi! Milyonlar İkiye Ayrıldı! Kimi Çok Beğendi, Kimi…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden 9 Veda! Daha Dizi Başlamadı ama Herkes Patır Patır Döküldü! İçlerinde İlyas Reis Bile Var… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden 9 Veda! Daha Dizi Başlamadı ama Herkes Patır Patır Döküldü! İçlerinde İlyas Reis Bile Var…
Serenay Sarıkaya Leoparlı Bikinisiyle Titretti! Resmen Sığmadı, Taştı! Karın Kasları Bile Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Yanıyor… mask
Serenay Sarıkaya Leoparlı Bikinisiyle Titretti! Resmen Sığmadı, Taştı! Karın Kasları Bile Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Yanıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Olay! Şennur Safiye’yi Felç Etti! Kilitlendi Kaldı, Saatlerce Büyük Şoku İzledi! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Olay! Şennur Safiye’yi Felç Etti! Kilitlendi Kaldı, Saatlerce Büyük Şoku İzledi! Neler Oluyor?
Masterchef’te İpleri Yerinden Koparacak İfşa! Bu Akşam Kazanan Takım Yine Açıklandı! 26 Ekim Eleme potasına kim girdi? mask
Masterchef’te İpleri Yerinden Koparacak İfşa! Bu Akşam Kazanan Takım Yine Açıklandı! 26 Ekim Eleme potasına kim girdi?
Yasak Elma Dizisine Hande Erçel Şoku! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Yönetmen Kararını Verdi! Sözleşmeler Yapıldı… mask
Yasak Elma Dizisine Hande Erçel Şoku! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Yönetmen Kararını Verdi! Sözleşmeler Yapıldı…
Masterchef Somer Şef Yarışmadan “Diskalifiye Edildi!” İbrahim Tatlıses Bile İşin İçerisinde! “Şiddet” Görüntüleri Olay Oldu! Canlı Yayında… mask
Masterchef Somer Şef Yarışmadan “Diskalifiye Edildi!” İbrahim Tatlıses Bile İşin İçerisinde! “Şiddet” Görüntüleri Olay Oldu! Canlı Yayında…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Paraya Para Demiyor! Sosyal Medya Kazancı Dudakları Uçuklattı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Meğer Tek Bir Paylaşımda… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Paraya Para Demiyor! Sosyal Medya Kazancı Dudakları Uçuklattı, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Meğer Tek Bir Paylaşımda…
Müge Anlı’da Tüyler Ürperten İğrenç Olay! Canında Çok Sevdiği Yeğeni, Karısına… “Yazıklar Olsun” ATV Kanalı Böylesine Şahit Olmadı! mask
Müge Anlı’da Tüyler Ürperten İğrenç Olay! Canında Çok Sevdiği Yeğeni, Karısına… “Yazıklar Olsun” ATV Kanalı Böylesine Şahit Olmadı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status