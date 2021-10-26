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26 Eki 2021 - 17:27

Masterchef Somer Şef Yarışmadan “Diskalifiye Edildi!” İbrahim Tatlıses Bile İşin İçerisinde! “Şiddet” Görüntüleri Olay Oldu! Canlı Yayında…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Somer Şef diskalifiye mi ediliyor? Son bölümüyle ekranlara gelen Masterchef yarışmasında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler İbrahim Tatlıses’e bile gönderme yaptı! Birçok seyirci ise bu anları “Şiddet” olarak algıladı ve sosyal medyada Somer Şefi topa tuttu! Peki, neler oluyor?