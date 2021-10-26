Masterchef Somer Şef Yarışmadan “Diskalifiye Edildi!” İbrahim Tatlıses Bile İşin İçerisinde! “Şiddet” Görüntüleri Olay Oldu! Canlı Yayında…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Somer Şef diskalifiye mi ediliyor? Son bölümüyle ekranlara gelen Masterchef yarışmasında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler İbrahim Tatlıses’e bile gönderme yaptı! Birçok seyirci ise bu anları “Şiddet” olarak algıladı ve sosyal medyada Somer Şefi topa tuttu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında Somer Şef, geçtiğimiz günlerde eline aldığı ayvaları üst balkonda oturan yarışmacılara fırlatarak yemelerini istemişti fakat Somer Şefin eline aldığı bir ayva tamda Burcu’nun kafasına isabet etti! İşte tam da o anlar sosyal medyada büyük bir skandala neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.