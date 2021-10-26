Yasak Elma Dizisine Hande Erçel Şoku! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Yönetmen Kararını Verdi! Sözleşmeler Yapıldı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel iddialara göre Yasak Elma dizisinde rol alacak! Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum, sosyal medyayı salladı! Yönetmenin kararını verdiği iddia edilirken; sözleşmelerin bile yapıldığı ortaya çıktı! Meğer Hande Erçel…
FOX TV ekranlarının bir diğer dizisi olan Sen Çal Kapımı yapımında yer alan Hande Erçel, Eda karakteriyle büyük bir beğeni toplamıştı. Öyle ki, Hande Erçel diziyle birlikte müthiş bir yükselme yaşamıştı. Şuan da Instagram’da 25 milyon takipçisi olan Hande Erçel’in bu kadar ünlü olmasındaki en büyük etken ise Sen Çal Kapımı dizisi olmuştu. Peki, Yasak Elma ve Hande Erçel nasıl bir araya geldi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.