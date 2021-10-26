Yasak Elma Dizisine Hande Erçel Şoku! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Yönetmen Kararını Verdi! Sözleşmeler Yapıldı…

FOX TV ekranlarının bir diğer dizisi olan Sen Çal Kapımı yapımında yer alan Hande Erçel, Eda karakteriyle büyük bir beğeni toplamıştı. Öyle ki, Hande Erçel diziyle birlikte müthiş bir yükselme yaşamıştı. Şuan da Instagram’da 25 milyon takipçisi olan Hande Erçel’in bu kadar ünlü olmasındaki en büyük etken ise Sen Çal Kapımı dizisi olmuştu. Peki, Yasak Elma ve Hande Erçel nasıl bir araya geldi?

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