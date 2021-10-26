- 26 Eki 2021 - 18:26 G: 26 Eki 2021 - 18:29

Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Olay! Şennur Safiye’yi Felç Etti! Kilitlendi Kaldı, Saatlerce Büyük Şoku İzledi! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden skandal olay! Gülben’im kaynanası Şennur, Safiye’yi adeta felç etti! Kilitlenip kalan Safiye saatlerce kendisine şok getiren bir şeyi izledi! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi birbirinden başarılı isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü geçtiğimiz hafta Salı günü ekranlara gelmişti. Doktor Gülseren Budayıcoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabındaki Çöp Ev isimli hikayeden esinlenen dizi, ekranlara taşındığı gibi binlerce hatta milyonlarca kişi tarafından izlenerek; rekor üzerine rekor kırmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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26 Eki 2021 - 18:26 Ankara- Yaşam

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