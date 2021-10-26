Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Olay! Şennur Safiye’yi Felç Etti! Kilitlendi Kaldı, Saatlerce Büyük Şoku İzledi! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden skandal olay! Gülben’im kaynanası Şennur, Safiye’yi adeta felç etti! Kilitlenip kalan Safiye saatlerce kendisine şok getiren bir şeyi izledi! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi birbirinden başarılı isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü geçtiğimiz hafta Salı günü ekranlara gelmişti. Doktor Gülseren Budayıcoğlu’nun Madalyonun İçi isimli kitabındaki Çöp Ev isimli hikayeden esinlenen dizi, ekranlara taşındığı gibi binlerce hatta milyonlarca kişi tarafından izlenerek; rekor üzerine rekor kırmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.