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26 Eki 2021 - 18:26

Masumlar Apartmanı Dizisinde Skandal Olay! Şennur Safiye’yi Felç Etti! Kilitlendi Kaldı, Saatlerce Büyük Şoku İzledi! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden skandal olay! Gülben’im kaynanası Şennur, Safiye’yi adeta felç etti! Kilitlenip kalan Safiye saatlerce kendisine şok getiren bir şeyi izledi! Peki, neler oluyor?