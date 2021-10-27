Masterchef’te Mide Bulandıran Olay! Seyirciler Artık Çıldırdı, Görmek İstemiyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışma dünyanın en zorlu yemek yarışması olarak biliniyor. Her bölümde ayrı bir heyecan yaşatan yarışmanın son bölümlerinin birinde tek bir yarışmacı hariç diğer yarışmacılar elini yıkamadan yemek yapmaya başlamış ve bu olay şok bir şekilde karşılanmıştı. Şimdi ise onun daha fazlası resmen ekranlara geldi!

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