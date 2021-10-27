Masterchef’te Mide Bulandıran Olay! Seyirciler Artık Çıldırdı, Görmek İstemiyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te mide bulandıran iğrenç bir olay yaşandı! Sık sık hijyen kurallarından bahseden yarışmanın ekranlara gelecek olan yeni bölümünde ise skandal bir olay gün yüzüne çıkarıldı. Sağlık Bakanlığına kısa bir süre önce aynı tabaktan 3 – 4 kişinin yemek yemesinden; Koronavirüs tedbirlerine uymadığı yönünde şikayet edilen yarışmada bir fiyasko daha yaşandı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışma dünyanın en zorlu yemek yarışması olarak biliniyor. Her bölümde ayrı bir heyecan yaşatan yarışmanın son bölümlerinin birinde tek bir yarışmacı hariç diğer yarışmacılar elini yıkamadan yemek yapmaya başlamış ve bu olay şok bir şekilde karşılanmıştı. Şimdi ise onun daha fazlası resmen ekranlara geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.