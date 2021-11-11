- 11 Kas 2021 - 21:59

Misafir Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Misafir Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Misafir Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?

Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya şimdiden başlayan Misafir dizisi, ilk bölüm fragmanı ile televizyon izleyicisini heyecanlandırmaya başladı. İddialı bir konu ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Misafir dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

Yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya şimdiden başlayan Misafir dizisi, ilk bölüm fragmanı ile televizyon izleyicisini heyecanlandırmaya başladı. İddialı bir konu ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Misafir dizisi, sırlar ile dolu konusunu seyircisi ile buluşturmak için yayın gününü belirledi. Öte yandan Misafir dizisinin yayınlanacağı o gün pek çok yapım ile mücadele etmek zorunda kalacağı ortaya çıktı. Peki, Misafir dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Misafir dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Misafir dizisi tekrarı ne zaman yayınlanıyor? İşte, detaylar…

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11 Kas 2021 - 21:59 - Dizi Haberleri

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