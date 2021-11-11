Misafir Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Misafir İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Misafir Dizisi Çekim Yerleri

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olması beklenen Misafir dizisi, ilk bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Misafir dizisi, şimdiden detayları ile seyircisini meraklandırmayı başarıyor. Yeni sezona uyarlama bir hikaye ile giriş yapacak olan Misafir dizisi, içerdiği sırların yanı sıra fragmanında yer alan görkemli çekim mekanları ile de seyircisini bir hayli meraklandırıyor. Peki, Misafir dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? Misafir İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Misafir dizisi çekim yerleri…



Detaylar diğer sayfada!