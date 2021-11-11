Misafir Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Misafir İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Misafir Dizisi Çekim Yerleri
Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olması beklenen Misafir dizisi, ilk bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Misafir dizisinin çekim yerleri ile ilgili detaylar haberimizde...
Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olması beklenen Misafir dizisi, ilk bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Misafir dizisi, şimdiden detayları ile seyircisini meraklandırmayı başarıyor. Yeni sezona uyarlama bir hikaye ile giriş yapacak olan Misafir dizisi, içerdiği sırların yanı sıra fragmanında yer alan görkemli çekim mekanları ile de seyircisini bir hayli meraklandırıyor. Peki, Misafir dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? Misafir İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Misafir dizisi çekim yerleri…
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11 Kas 2021 - 21:59 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.