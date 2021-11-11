Misafir Dizisi Hazal Kaya Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Hazal Kaya Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Ne Kadar Kazanıyor?
Yeni sezonun uyarlama hikayelerinden biri olarak ekranlara gelmeye başlayacak olan Misafir dizisi, başrollerinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Ozan Dolunay gibi iddialı isimleri bulunduruyor. Bu oyuncular arasında Hazal Kaya'da var. Sizde Kaya ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Yeni sezonun uyarlama hikayelerinden biri olarak ekranlara gelmeye başlayacak olan Misafir dizisi, başrollerinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Ozan Dolunay gibi iddialı isimleri bulunduruyor. OASIS isimli bir diziden senaryoya uyarlanarak, seyirci karşısına çıkacak olan Misafir dizisi, 4 Kasım Perşembe akşamı itibariyle ekranlara gelmeye başlıyor. Öte yandan verdiği aranın ardından Misafir dizisi ekranlara geri dönecek olan Hazal Kaya ise, televizyon izleyicisinin yakın markajına şimdiden girmiş bulunuyor. Peki, Misafir dizisi Hazal Kaya kimdir, nasıl ünlü oldu? Hazal Kaya kaç yaşında, aslen nereli, ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
11 Kas 2021 - 21:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.