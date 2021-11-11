Yeni sezonun uyarlama hikayelerinden biri olarak ekranlara gelmeye başlayacak olan Misafir dizisi, başrollerinde Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Ozan Dolunay gibi iddialı isimleri bulunduruyor. OASIS isimli bir diziden senaryoya uyarlanarak, seyirci karşısına çıkacak olan Misafir dizisi, 4 Kasım Perşembe akşamı itibariyle ekranlara gelmeye başlıyor. Öte yandan verdiği aranın ardından Misafir dizisi ekranlara geri dönecek olan Hazal Kaya ise, televizyon izleyicisinin yakın markajına şimdiden girmiş bulunuyor. Peki, Misafir dizisi Hazal Kaya kimdir, nasıl ünlü oldu? Hazal Kaya kaç yaşında, aslen nereli, ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…